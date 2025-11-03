centro tecnico bm sconfitto sul campo dello spezia basket club

Arezzo, 3 novembre 2025 – Sconfitta esterna per il Centro Tecnico BM Arezzo che cade sul parquet del PalaSprint di La Spezia in una gara dai due volti. Sempre con l'assenza di Lemmi a pesare sulle rotazioni di coach Fioravanti, la SBA parte con il piglio giusto giocando a viso aperto contro la formazione ligure. Le alte percentuali di realizzazione del primo quarto e le buone giocate offensive propiziano il 25-20 a favore degli amaranto a fine primo quarto. La partita prosegue con la SBA a condurre ancora nel punteggio senza però riuscire a dare un break come il Centro Tecnico BM avrebbe meritato per la determinazione e concentrazione messa in campo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

