Centro Tecnico BM sconfitto sul campo dello Spezia Basket Club

Lanazione.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 3 novembre 2025 –  Sconfitta esterna per il Centro Tecnico BM Arezzo che cade sul parquet del PalaSprint di La Spezia in una gara dai due volti. Sempre con l'assenza di Lemmi a pesare sulle rotazioni di coach Fioravanti, la SBA parte con il piglio giusto giocando a viso aperto contro la formazione ligure. Le alte percentuali di realizzazione del primo quarto e le buone giocate offensive propiziano il 25-20 a favore degli amaranto a fine primo quarto. La partita prosegue con la SBA a condurre ancora nel punteggio senza però riuscire a dare un break come il Centro Tecnico BM avrebbe meritato per la determinazione e concentrazione messa in campo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

centro tecnico bm sconfitto sul campo dello spezia basket club

© Lanazione.it - Centro Tecnico BM sconfitto sul campo dello Spezia Basket Club

Argomenti simili trattati di recente

Il mese di Novembre del Centro Tecnico BM Arezzo si apre a La Spezia - Il mese di Novembre del Centro Tecnico BM Arezzo si apre a La Spezia. Da lanazione.it

Basket, Centro tecnico BM in trasferta a La Spezia - I ragazzi di coach Fioravanti cercheranno di sfatare il tabù Palasprint dove, nelle ultime stagioni, hanno collezionato una tradizione negativa. Secondo teletruria.it

centro tecnico bm sconfittoIl Centro Tecnico BM Arezzo esce tra gli applausi ma i due punti vanno al Costone - Avvio frizzante delle due squadre con il Centro Tecnico BM che riesce a guadagnarsi 5 punti di vantaggio dopo una tripla di Corradossi, il primo sorpasso ospite arriva con un canestro dalla lunga ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Centro Tecnico Bm Sconfitto