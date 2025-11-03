Sconfitta esterna per il Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo, che cade sul campo dello Spezia Basket Club con il punteggio di 95-76 in una gara dai due volti. Gli amaranto, ancora privi di Lemmi, hanno disputato un primo tempo di grande intensità e lucidità, salvo poi calare nella ripresa sotto i colpi della formazione ligure. Il match, disputato al PalaSprint di La Spezia, si era aperto nel migliore dei modi per la squadra di coach Fioravanti, capace di imporre il proprio ritmo fin dai primi minuti. Grazie a buone percentuali al tiro e a un attacco efficace, la SBA ha chiuso avanti 25-20 il primo quarto, confermando poi la propria superiorità anche nel secondo periodo, dove la difesa amaranto è riuscita a contenere il talento offensivo di Kmetic, fermato a soli 2 punti nella prima metà di gara. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Centro Tecnico BM ko a La Spezia: buona partenza, ma crollo nella ripresa