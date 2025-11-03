Centro Tecnico BM ko a La Spezia | buona partenza ma crollo nella ripresa
Sconfitta esterna per il Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo, che cade sul campo dello Spezia Basket Club con il punteggio di 95-76 in una gara dai due volti. Gli amaranto, ancora privi di Lemmi, hanno disputato un primo tempo di grande intensità e lucidità, salvo poi calare nella ripresa sotto i colpi della formazione ligure. Il match, disputato al PalaSprint di La Spezia, si era aperto nel migliore dei modi per la squadra di coach Fioravanti, capace di imporre il proprio ritmo fin dai primi minuti. Grazie a buone percentuali al tiro e a un attacco efficace, la SBA ha chiuso avanti 25-20 il primo quarto, confermando poi la propria superiorità anche nel secondo periodo, dove la difesa amaranto è riuscita a contenere il talento offensivo di Kmetic, fermato a soli 2 punti nella prima metà di gara. 🔗 Leggi su Lortica.it
Scopri altri approfondimenti
Selezione Provinciale FIP – Centro Tecnico Federale U13 (annata 2013) Grande orgoglio in casa Pallacanestro Budrio! I nostri ragazzi Davide Russo , Mattia Mangione , Giorgio Bonetti , Filippo Vanini e Andrea Bertocchi sono stati convocati per l’allena Vai su Facebook
#scacchi Nel weekend, al Centro tecnico federale di Spilimbergo, si sono tenute le finali in formato hybrid dei Campionati italiani on line, Rapid e Blitz. Entrambi i tornei sono stati vinti da Giuseppe Lettieri. I dettagli: https://facebook.com/share/p/1BfP5qFwYi/… - X Vai su X
Il mese di Novembre del Centro Tecnico BM Arezzo si apre a La Spezia - Il mese di Novembre del Centro Tecnico BM Arezzo si apre a La Spezia. Lo riporta lanazione.it
Basket, Centro tecnico BM in trasferta a La Spezia - I ragazzi di coach Fioravanti cercheranno di sfatare il tabù Palasprint dove, nelle ultime stagioni, hanno collezionato una tradizione negativa. Come scrive teletruria.it
Il Centro Tecnico BM Arezzo esce tra gli applausi ma i due punti vanno al Costone - Avvio frizzante delle due squadre con il Centro Tecnico BM che riesce a guadagnarsi 5 punti di vantaggio dopo una tripla di Corradossi, il primo sorpasso ospite arriva con un canestro dalla lunga ... Secondo msn.com