Centro Relazioni Culturali presentazione del thriller Linfa Nera di Elisa Bertini

Ravennatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il libro “Linfa Nera”, di Elisa Bertini, sarà il protagonista del secondo appuntamento del 52° ciclo di incontri del Centro Relazioni Culturali, in programma venerdì 7 novembre alle 18 alla sala D’Attorre di via Ponte Marino 2. La serata sarà condotta da Nevio Galeati e vedrà la partecipazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

