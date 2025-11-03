Centro Relazioni Culturali presentazione del thriller Linfa Nera di Elisa Bertini
Il libro “Linfa Nera”, di Elisa Bertini, sarà il protagonista del secondo appuntamento del 52° ciclo di incontri del Centro Relazioni Culturali, in programma venerdì 7 novembre alle 18 alla sala D’Attorre di via Ponte Marino 2. La serata sarà condotta da Nevio Galeati e vedrà la partecipazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Relazioni che fanno crescere Tra pochi giorni al Centro Medico Lifecare di Carpi, una serata dedicata a chi cresce e a chi accompagna nella crescita ? Martedì 4 novembre 2025 – ore 18:30 Centro Medico Lifecare – Via Vanvitelli 1, Carpi (MO) Con la - facebook.com Vai su Facebook
“Una vita dedicata all’arte”: al Centro relazioni culturali dialogo su Graziella Gardini Pasini - Il prossimo incontro del Centro Relazioni Culturali si terrà venerdì 5 dicembre, alle 18, nella sala D’Attorre in via Ponte Marino 2. Secondo ravennanotizie.it
Walter della Monica, cinquant’anni fa nasceva il Centro relazioni culturali - Mi sono chiesto in questi giorni cosa avrebbe inventato Walter della Monica per celebrare i cinquant’anni del suo ‘Centro relazioni culturali’. Segnala ilrestodelcarlino.it
Al Centro relazioni culturali Racconti per Dante Alighieri in occasione del settimo centenario - Il prossimo incontro del centro relazioni culturali dal titolo ‘Rassegna Dante per tutti’ si svolgerà in collaborazione con il festival del giallo e del noir italiani ‘GialloLuna NeroNotte’. Secondo ilrestodelcarlino.it