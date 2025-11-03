Cena in miniera a Montecatini Val di Cecina

Pisatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata nella suggestiva cornice della Miniera di Montecatini val di Cecina sabato 8 novembre, quando si svolgerà la prima delle cene del periodo autunnale e invernale. Come lo scorso anno la cooperativa Itinera in collaborazione con il ristorante “la terrazza sul borgo” propone alcune serate. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

