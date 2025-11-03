Celebrazioni del 4 novembre Mattarella e Crosetto ad Ancona | tutte le iniziative della giornata

ANCONA – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Ancona. Il suo arrivo è previsto per domani mattina in occasione delle celebrazioni per la Giornata dell'Unità nazionale e delle forze armate, con lui sarà presente il ministro della Difesa, Guido Crosetto. La cerimonia entrerà nel vivo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

IL PROGRAMMA delle celebrazioni del 4 Novembre si arricchisce di nuove iniziative al porto antico in occasione della Giornata delle Forze Armate.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà ad Ancona il prossimo 4 novembre per prendere parte alla celebrazione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, in programma al Po ...

4 novembre Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Focus sull'Accademia dell'Aeronautica Militare, che forma gli ufficiali di domani. Il claim scelto dal Ministero guidato da Guido Crosetto è "Difesa, la forza che unisce".