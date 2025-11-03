Celebrato il ricordo dei caduti Domani la festa delle forze armate

Cesena celebra il ricordo dei Caduti di guerra, l’Unità nazionale e le Forze Armate. Si tratta di momenti importanti annualmente partecipati dalla cittadinanza, oltre che dalle Autorità civili e religiose. Ieri mattina, in occasione della Commemorazione dei Caduti, la prima cerimonia si è svolta alle 11:15 al Cimitero urbano, all’interno della Cripta-Ossario, dove il Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena, Rinaldo Argentieri, e il Vicesindaco Christian Castorri, alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Filippo Rossini, hanno deposto una corona ai Caduti. A seguire, il vescovo della Diocesi di Cesena Sarsina Antonio Giuseppe Caiazzo ha celebrato la Santa Messa sempre nella Cripta-Ossario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Celebrato il ricordo dei caduti. Domani la festa delle forze armate

