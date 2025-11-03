Cede parte della Torre dei Conti a Roma | operaio sotto le macerie | Mosca provoca | tutta l' Italia crollerà se spreca i soldi per Kiev

La torre è in ristrutturazione. Salvati quattro operai che erano rimasti bloccati nella parte superiore della struttura. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

cede parte torre contiCrollo a Roma, cede muratura della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: “Persone sotto le macerie” - Paura a Roma dove nella mattinata di oggi, lunedì 3 novembre, poco dopo le 11 è crollata parzialmente una parte della muratura della Torre dei Conti, a largo Corrado Ricci, nella zona dei Fori Imperia ... Lo riporta ilriformista.it

cede parte torre contiCrollo Torre dei Conti a Roma: «Quattro persone soccorse dai vigili del fuoco» - Un grave incidente ha colpito il centro di Roma: una parte della Torre dei Conti è crollata questa mattina intorno alle 11:30 in largo Corrado Ricci, una delle aree storiche ... Secondo ilmessaggero.it

Crolla la Torre dei Conti a Roma, da fortezza papale a relitto del tempo: la storia della "Turris unica al mondo, che cade ancora - Ferito un operaio nel nuovo cedimento della storica torre medievale ai Fori Imperiali. affaritaliani.it scrive

