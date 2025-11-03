Cede parte della Torre dei Conti a Roma l' operaio sotto le macerie è vivo | Mosca | tutta l' Italia crollerà se spreca i soldi per Kiev
La torre è in ristrutturazione. Salvati quattro operai che erano rimasti bloccati nella parte superiore della struttura. Il prefetto: «L'uomo intrappolato sotto le macerie è vivo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Crollo a Roma, cede muratura della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: “Persone sotto le macerie” - Paura a Roma dove nella mattinata di oggi, lunedì 3 novembre, poco dopo le 11 è crollata parzialmente una parte della muratura della Torre dei Conti, a largo Corrado Ricci, nella zona dei Fori Imperia ... Secondo ilriformista.it
Cede la Torre dei Conti a Roma, la provocazione di Mosca: "Aiutate Kiev, ma intanto crolla l'Italia" - Dopo il cedimento parziale della Torre dei Conti, storico monumento del XIII secolo situato a pochi passi dai Fori I ... Lo riporta msn.com
Crollo Torre dei Conti a Roma: «Quattro persone soccorse dai vigili del fuoco» - Un grave incidente ha colpito il centro di Roma: una parte della Torre dei Conti è crollata questa mattina intorno alle 11:30 in largo Corrado Ricci, una delle aree storiche ... Scrive ilmessaggero.it