La torre è in ristrutturazione. Salvati quattro operai che erano rimasti bloccati nella parte superiore della struttura. Il prefetto: «L'uomo intrappolato sotto le macerie è vivo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Cede parte della Torre dei Conti a Roma, «l'operaio sotto le macerie è vivo» | Mosca: tutta l'Italia crollerà se spreca i soldi per Kiev