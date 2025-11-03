Cede parte della Torre dei Conti a Roma l' operaio sotto le macerie è vivo ma l' operazione di salvataggio è complessa

La torre è in ristrutturazione. Salvati quattro operai che erano rimasti bloccati nella parte superiore della struttura. Il prefetto: «L'uomo intrappolato sotto le macerie è vivo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Cede parte della Torre dei Conti a Roma, «l'operaio sotto le macerie è vivo, ma l'operazione di salvataggio è complessa»

Crollo a Roma, cede parte della Torre dei Conti: operaio grave, un altro sotto le macerie “ma risponde” ai soccorritori - Paura a Roma dove nella mattinata di oggi, lunedì 3 novembre, poco dopo le 11 è crollata parzialmente una parte della muratura della Torre dei Conti, a largo Corrado Ricci, nella zona dei Fori Imperia ... Scrive msn.com

Roma, panico ai Fori Imperiali: cede la Torre dei Conti mentre è in ristrutturazione — alcuni operai feriti - Questa mattina, un forte rumore ha scosso l'area dei Fori Imperiali a Roma, quando una parte della storica Torre dei Conti è crollata. controcopertina.com scrive

Roma, crollata parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: un operaio sotto le macerie - Due operai sono stati estratti vivi dalle macerie: uno è stato portato in codice rosso al San Giovanni. Scrive msn.com