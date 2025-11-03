Cede parte della Torre dei Conti a Roma ancora un operaio sotto le macerie È vivo ma l' operazione di salvataggio è complessa
La torre è in ristrutturazione. Salvati quattro operai che erano rimasti bloccati nella parte superiore della struttura. Il prefetto: «L'uomo intrappolato sotto le macerie è vivo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Crollo a Roma, cede parte della Torre dei Conti: operaio grave, un altro sotto le macerie “ma risponde” ai soccorritori - Paura a Roma dove nella mattinata di oggi, lunedì 3 novembre, poco dopo le 11 è crollata parzialmente una parte della muratura della Torre dei Conti, a largo Corrado Ricci, nella zona dei Fori Imperia ... Scrive msn.com
Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: un operaio ancora sotto le macerie, un altro grave – video - Un operaio è incastrato dalle ore 12 sotto le macerie di una parte della Torre dei Conti in via dei Fori Imperiali a Roma. Riporta ilfattoquotidiano.it
La Torre dei Conti a Roma: dal Medioevo al restauro coi fondi del Pnrr, fino al crollo parziale - Fu originariamente costruita intorno all'858 da Pietro dei Conti di Anagni sopra i resti di un tempio romano, il Tempio della Pace, e ampliata nel 1203 da Papa Innocenzo III ... Riporta rainews.it