Cede parte della Torre dei Conti a Roma ancora un operaio sotto le macerie  È vivo ma l' operazione di salvataggio è complessa 

Xml2.corriere.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La torre è in ristrutturazione. Salvati quattro operai che erano rimasti bloccati nella parte superiore della struttura. Il prefetto: «L'uomo intrappolato sotto le macerie è vivo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

cede parte della torre dei conti a roma ancora un operaio sotto le macerie160 200 vivo ma l operazione di salvataggio 232 complessa160

© Xml2.corriere.it - Cede parte della Torre dei Conti a Roma, ancora un operaio sotto le macerie.  «È vivo, ma l'operazione di salvataggio è complessa» 

News recenti che potrebbero piacerti

cede parte torre contiCrollo a Roma, cede parte della Torre dei Conti: operaio grave, un altro sotto le macerie “ma risponde” ai soccorritori - Paura a Roma dove nella mattinata di oggi, lunedì 3 novembre, poco dopo le 11 è crollata parzialmente una parte della muratura della Torre dei Conti, a largo Corrado Ricci, nella zona dei Fori Imperia ... Scrive msn.com

Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: un operaio ancora sotto le macerie, un altro grave – video - Un operaio è incastrato dalle ore 12 sotto le macerie di una parte della Torre dei Conti in via dei Fori Imperiali a Roma. Riporta ilfattoquotidiano.it

cede parte torre contiLa Torre dei Conti a Roma: dal Medioevo al restauro coi fondi del Pnrr, fino al crollo parziale - Fu originariamente costruita intorno all'858 da Pietro dei Conti di Anagni sopra i resti di un tempio romano, il Tempio della Pace, e ampliata nel 1203 da Papa Innocenzo III ... Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Cede Parte Torre Conti