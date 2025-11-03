Cede la Torre dei Conti a Roma la provocazione di Mosca | Aiutate Kiev ma intanto crolla l' Italia

Le parole della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, riaccendono la tensione diplomatica tra Roma e Mosca. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Cede la Torre dei Conti a Roma, la provocazione di Mosca: "Aiutate Kiev, ma intanto crolla l'Italia"

Cede la Torre dei Conti a Roma, la provocazione di Mosca: "Aiutate Kiev, ma intanto crolla l'Italia" - Dopo il cedimento parziale della Torre dei Conti, storico monumento del XIII secolo situato a pochi passi dai Fori I ... Riporta msn.com

Crollo a Roma, cede muratura della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: “Persone sotto le macerie” - Paura a Roma dove nella mattinata di oggi, lunedì 3 novembre, poco dopo le 11 è crollata parzialmente una parte della muratura della Torre dei Conti, a largo Corrado Ricci, nella zona dei Fori Imperia ... Come scrive ilriformista.it

La storia della Torre dei Conti crollata a Roma. Petrarca la definì “unica al mondo” - Anche nota come Torre Maggiore o Secura, la prima struttura fu eretta nell’858 e fu fatta ampliare nel 1203 da Papa innocenzo III. Lo riporta msn.com