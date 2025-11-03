Cede la Torre dei Conti a Roma la provocazione di Mosca | Aiutate Kiev intanto crolla l' Italia | La Farnesina replica | Abisso di volgarità

Tgcom24.mediaset.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, riaccendono la tensione diplomatica tra Roma e Mosca. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

cede la torre dei conti a roma la provocazione di mosca aiutate kiev intanto crolla l italia la farnesina replica abisso di volgarit224

© Tgcom24.mediaset.it - Cede la Torre dei Conti a Roma, la provocazione di Mosca: "Aiutate Kiev, intanto crolla l'Italia" | La Farnesina replica: "Abisso di volgarità"

Contenuti che potrebbero interessarti

cede torre conti romaLa Torre dei Conti a Roma: dal Medioevo al restauro coi fondi del Pnrr, fino al crollo parziale - Fu originariamente costruita intorno all'858 da Pietro dei Conti di Anagni sopra i resti di un tempio romano, il Tempio della Pace, e ampliata nel 1203 da Papa Innocenzo III ... Da msn.com

cede torre conti romaCrollo a Roma, cede muratura della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: “Persone sotto le macerie” - Paura a Roma dove nella mattinata di oggi, lunedì 3 novembre, poco dopo le 11 è crollata parzialmente una parte della muratura della Torre dei Conti, a largo Corrado Ricci, nella zona dei Fori Imperia ... msn.com scrive

Cede la Torre dei Conti a Roma, la provocazione di Mosca: "Aiutate Kiev, ma intanto crolla l'Italia" - Dopo il cedimento parziale della Torre dei Conti, storico monumento del XIII secolo situato a pochi passi dai Fori I ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cede Torre Conti Roma