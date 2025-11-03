Cecina si mette in moto | Pedale Rosso contro la violenza di genere
Sport, impegno civile e cultura si incontrano a Cecina domenica 9 novembre 2025 con Pedale Rosso. L’iniziativa guidata da Marianella Bargilli e Paolo Bettini sostiene l’ODV Contro la violenza di genere, culminando al Teatro E. De Filippo con l’inaugurazione di un’opera di Marco Lodola. Un invito a partecipare e a farsi comunità. Dalla piazza alla . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
