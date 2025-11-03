C'è una spettacolare cometa dorata nel cielo | come e a che ora vedere C 2025 K1 ATLAS
La cometa C2025 K1 (ATLAS) presenta una rara e affascinante colorazione dorata, secondo gli esperti probabilmente a causa della bassa concentrazione di composti a base di carbonio. A che ora e come vedere l'astro chiomato dall'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
