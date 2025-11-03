La 31ª edizione di Bergamo Sposi, ideato da Promozioni Confesercenti e organizzato da Ecspo Srl, in collaborazione con Promoberg e Cesvi Charity Partner, si terrà alla Fiera di Bergamo venerdì 7 dalle 18 alle 22 e sabato 8 e domenica 9 dalle 10 alle 19. Bergamo Sposi è un appuntamento che negli anni si è affermato come uno dei principali riferimenti del settore wedding nel Nord Italia. Non una semplice fiera, ma un vero e proprio punto d’incontro tra idee, professionisti e futuri sposi. L’ingresso è gratuito, previa registrazione online sul sito fierabergamosposi.it Più di 75 espositori accoglieranno il pubblico nei 2. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - C’è profumo di fiori d’arancio con Bergamo Sposi: il salone che celebra l’amore