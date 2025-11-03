C’è chi dice sì anche in pubblico | le toghe che sono a favore della riforma della giustizia
«Molti» ammettono di essere d’accordo con la separazione delle carriere solo «in privato», come ha spiegato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Ma anche nel gran coro di magistrati ed ex magistrati che si esprimo in pubblico contro la riforma della Giustizia, si distingue qualche voce che dice apertamente di condividere la riforma. E sono voci autorevoli, alcune delle quali neanche la più fervida immaginazione dietrologica potrebbe tacciare di simpatie per il governo. Di Pietro per il sì al referendum: «La separazione delle carriere serve ai cittadini». Fra quanti hanno chiarito che voteranno sì si colloca Antonio Di Pietro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
