Ieri nel torrente Bagnolo scorreva poca acqua, limpida e rumorosa: nulla a confronto della quantità e della forza che ebbe quella drammatica sera di due anni fa. Ora il torrente, dopo due anni di lavori, ha un altro aspetto ma per la sicurezza idraulica c’è ancora tanto da fare. Il sindaco Simone Calamai nel suo intervento ha ricordato l’impegno per i lavori di emergenza effettuati nei mesi successivi all’alluvione e la ricostruzione. "Il Bagnolo qui accanto - ha detto – è stato oggetto di importanti lavori ma non è finita: sul nostro territorio ci sono ancora i segni dell’alluvione e penso anche al Castagnetino che non è più quello che conoscevamo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - C’è ancora tanto da fare. Sos risorse