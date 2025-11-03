Cava de’ Tirreni progetto Family Hub
l Comune ha pubblicato l’Avviso per l’individuazione di un Ente del Terzo Settore con cui definire, attraverso un percorso di co-progettazione, la gestione dei servizi previsti dal progetto “Family Hub”, finanziato dal Programma Nazionale “Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027” Il Comune di Cava de’ Tirreni ha pubblicato l’Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di un Ente del Terzo Settore (ETS), singolo o associato (ATS), con cui definire, attraverso un percorso di co-progettazione, la gestione dei servizi previsti dal progetto “Family Hub”, finanziato dal Programma Nazionale “ Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027 ” (FSE+FESR). 🔗 Leggi su Zon.it
