Cava de’ Tirreni progetto Family Hub

Zon.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

l Comune ha pubblicato  l’Avviso per l’individuazione di un Ente del Terzo Settore  con cui definire, attraverso un percorso di co-progettazione, la gestione dei servizi previsti dal progettoFamily Hub”, finanziato dal Programma Nazionale “Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027”  Il Comune di Cava de’ Tirreni ha pubblicato l’Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di un Ente del Terzo Settore (ETS), singolo o associato (ATS), con cui definire, attraverso un percorso di co-progettazione, la gestione dei servizi previsti dal progetto “Family Hub”, finanziato dal Programma Nazionale “ Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027 ” (FSE+FESR). 🔗 Leggi su Zon.it

cava de8217 tirreni progetto family hub

© Zon.it - Cava de’ Tirreni, progetto “Family Hub”

Argomenti simili trattati di recente

cava de8217 tirreni progettoCava de’ Tirreni, nasce la comunità energetica SolMio - Una nuova luce per il futuro Un progetto condiviso che unisce cittadini, imprese e istituzioni nel segno della sostenibilità e dell’innovazione Da Cava ... Riporta zon.it

Rigenerazione urbana a Cava dei Tirreni - La città di Cava de' Tirreni si prepara a vivere una trasformazione importante grazie a un ambizioso progetto di rigenerazione urbana che interesserà l'area industriale dismessa di Via Vittorio Veneto ... Si legge su ansa.it

cava de8217 tirreni progettoSalerno Destination DMO, aderisce anche Comune di Cava de’ Tirreni -   Prosegue il percorso di avvicinamento all'accreditamento regionale della DMO Salerno Destination. Come scrive sciscianonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Cava De8217 Tirreni Progetto