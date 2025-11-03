"Lavoriamo in un'industria capitalista, ed è pericoloso affrontarla senza una vera formazione. Mastandrea? Una persona di grande umanità". Mezz'ora al telefono con l'attrice, "scovata" da Paolo Virzì per lo splendido Cinque secondi. In sala. Accento romano, voce squillante e decisa. "Non ho fatto in tempo a rispondere alla chiamata, sono in pausa pranzo", ci dice Caterina Rugghia dopo averci prontamente richiamato. La raggiungiamo al telefono mentre sta per mangiare "un piatto di pasta" tra una lezione e l'altra. Frequenta il terzo anno dell'Accademia Silvio d'Amico, ma alle spalle ha un lungo percorso segnato dalla danza e dal teatro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Caterina Rugghia e i suoi primi Cinque secondi: "La mia generazione? Fa paura perché è uscita dall'ombra"