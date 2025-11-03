Caterina Murino | Ho perso due bimbi ma poi sono stata fortunata Diventare mamma a 47 anni è stato un miracolo

L’attrice, oggi 48enne, ha avuto il suo primo figlio, Demetrio Tancredi, lo scorso agosto. Vive a Parigi da 25 anni e da nove è legata all’avvocato francese Edouard Rigaud. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Caterina Murino: «Ho perso due bimbi, ma poi sono stata fortunata. Diventare mamma a 47 anni è stato un miracolo»

News recenti che potrebbero piacerti

Caterina Murino racconta a #Verissimo il momento in cui ha scoperto di essere incinta del suo Demetrio Tancredi - facebook.com Vai su Facebook

"Caterina Murino" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Caterina Murino: «Diventare mamma a 47 anni è stato un miracolo. Ho perso due bimbi, alcuni medici ci trattavano come carne da macello» - Caterina Murino ha raccontato a Verissimo il lungo e doloroso cammino che l’ha portata a diventare mamma a 47 anni. Da msn.com

Chi è Édouard Rigaud, il compagno di Caterina Murino/ Genitori di Demetrio Tancredi: “Cercato a lungo” - Chi è Édouard Rigaud, il compagno di Caterina Murino: i due si sono conosciuti e innamorati nel 2019. Riporta ilsussidiario.net

“Quello che mi è accaduto è stato un miracolo. Ne ho persi due, i medici mi trattavano senza umanità”, il dramma vissuto da Caterina Murino - Caterina Murino racconta la sua esperienza di maternità a 47 anni, tra sfide e speranze. Segnala bigodino.it