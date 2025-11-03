ABBONATI A DAYITALIANEWS L’operazione dei Carabinieri. All’alba di oggi, oltre 70 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno partecipato a una vasta operazione contro la criminalità nel capoluogo etneo. L’intervento, supportato dai Reparti specializzati dell’Arma, tra cui lo Squadrone Eliportato “Cacciatori Sicilia”, il 12° Nucleo Elicotteri di Fontanarossa e il Nucleo Cinofili di Nicolosi, ha portato all’ esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque persone, tutte residenti a Catania. Gli indagati sono gravemente sospettati di rapina aggravata in concorso e di detenzione e porto illegale di armi, ferma restando la presunzione di innocenza fino a una eventuale sentenza definitiva. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, sgominata banda di rapinatori: cinque arresti all’alba