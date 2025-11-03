Catania scoperto un deposito di droga nascosto in un garage | arrestato un uomo di 57 anni

Il ritrovamento grazie ai cani antidroga. Aveva trasformato il garage di casa in un vero e proprio deposito di droga, ma la scoperta da parte della Polizia di Stato ha messo fine alla sua attività illecita. Gli agenti, impegnati nelle operazioni di controllo del territorio e nella lotta allo spaccio di stupefacenti, hanno agito con il supporto delle unità cinofile antidroga, fondamentali per individuare il nascondiglio. L'operazione è stata condotta nel quartiere Nesima di Catania, zona già nota alle forze dell'ordine per episodi di spaccio e sequestri. L'intervento in via Selvosa.

