catania la polizia di stato smaschera una pagina social con video di guida pericolosa

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scoperta una community online che esaltava manovre estreme su strada. La Polizia di Stato di Catania ha individuato una pagina social seguita da migliaia di utenti, molti dei quali minorenni, dove venivano pubblicati video di motociclisti impegnati in acrobazie e manovre pericolose. Il monitoraggio della rete, condotto per contrastare comportamenti antisociali e rischiosi, ha permesso di scoprire che in diversi filmati i protagonisti guidavano moto senza targa e compivano manovre vietate, come impennate o evoluzioni in piedi sulla sella, lungo strade urbane molto trafficate del capoluogo etneo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

