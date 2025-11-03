Catania commemorazione dei defunti | intensificati i controlli contro i parcheggiatori abusivi nella zona del Cimitero

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione di prevenzione e sicurezza coordinata dalla Polizia di Stato. In occasione della commemorazione dei defunti, la Polizia di Stato ha messo in campo una vasta operazione di prevenzione e contrasto ai parcheggiatori abusivi nelle aree circostanti il Cimitero di Catania. L’intervento, disposto come ogni anno con ordinanza del Questore di Catania, si è svolto nelle giornate di venerdì 31 ottobre, sabato 1 e domenica 2 novembre. Pattugliamenti mirati e controllo del territorio. Le attività hanno coinvolto numerosi agenti delle squadre volanti e motovolanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, con un duplice obiettivo: impedire l’attività dei posteggiatori abusivi e garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini che si recavano a rendere omaggio ai propri cari, evitando così che fossero importunati da richieste di denaro illegittime. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

