Catania al 23esimo posto per criminalità è la posizione più alta tra le città dell' Isola
È quella di Catania al 23esimo posto (su 106) la prima provincia siciliana che s'incontra nell'Indice della criminalità 2025 del Sole 24 Ore, la graduatoria delle province meno sicure in rapporto alla popolazione residente, pubblicata oggi dal quotidiano. Una fotografia che misura i delitti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
salernonotizie.it. . Catania - Salernitana al termine del primo tempo con i commenti dei tifosi ? Nuovo allo streaming o vuoi migliorare? Dai un'occhiata a StreamYard e ottieni uno sconto di $10! ? - facebook.com Vai su Facebook
Sole 24 ore, Catania e Palermo le provincie siciliane con più criminalità - PALERMO – È quella di Catania al 23esimo posto (su 106) la prima provincia siciliana che s’incontra nell’Indice della criminalità 2025 del Sole 24 Ore, la graduatoria delle province meno sicure in ... Segnala livesicilia.it
Catania: non c'e' posto in ospedale, muore neonata - SI DIMETTA L'ASSESSORE ALLA SANITA' BORSELLINO Un caso di malasanita' agghiacciante per il quale qualcuno sara ... Si legge su agi.it