Cataldi prima di Cagliari Lazio, le dichiarazioni del giocatore biancoceleste In vista della partita di Serie A tra Cagliari Lazio, Danilo Cataldi ha parlato nel pre partita, analizzando la condizione della squadra e le aspettative per la gara. Il centrocampista biancoceleste, intervistato dai microfoni di DAZN, ha espresso la propria visione sulla squadra e sul . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cataldi pre Cagliari Lazio: «Qualcosa è successo dopo quella partita. Ecco qual è il nostro obiettivo»