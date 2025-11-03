Castro riecco i gol | tre reti in sette giorni E ora la fantamedia sfiora l' 8

Momento d'oro per l'attaccante argentino, che con la doppietta realizzata contro il Parma è salito a quota quattro centri in campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Castro, riecco i gol: tre reti in sette giorni. E ora la fantamedia sfiora l'8

