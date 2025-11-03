Cassino Presentazione del volume La psicoanalisi di fronte ai comportamenti alimentari contemporanei

Il 7 novembre presso il Palazzo della Cutura - Caffè Apeiron si terrà la presentazione del volume “La psicoanalisi di fronte ai comportamenti alimentari contemporanei” alle ore 18.00Il Dott. Castellucci dialoga con i curatori Dott.ssa Gioia Marzi e Dott. Quirino Zangrilli sul rapporto tra psiche. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

