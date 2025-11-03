Cassa integrazione a Ferrara aumento del 13% in un anno | oltre 3,5 milioni di ore bruciate
Oltre 45 milioni di ore di cassa integrazione nei primi nove mesi del 2025. E a Ferrara il dato sale del 13% in un anno. Lo dicono i dati dell'Osservatorio Inps per l'Emilia-Romagna, resi noti da Cgil. A livello regionale, le ore totali di Cig autorizzate hanno visto un incremento dell'11,4%. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
