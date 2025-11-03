Cassa e Pos saranno collegati per legge | scatta la tracciabilità totale dei pagamenti digitali

I registratori di cassa dei negozi devono essere collegati agli strumenti di pagamento elettronico, come i Pos. Da gennaio scatta l’obbligo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025. Tutti gli esercenti dovranno adeguarsi. Obiettivo? Rendere più difficile l’evasione fiscale e garantire una tracciabilità totale delle vendite. Da gennaio quindi ogni pagamento digitale diventerà anche una traccia fiscale immediata. Come funziona il nuovo collegamento obbligatorio tra registratore di cassa e Pos da gennaio 2026. Niente cavi, installazioni o nuovi apparecchi. Il sistema sarà interamente digitale e gestito tramite un servizio online dedicato disponibile nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Cassa e Pos saranno collegati per legge: scatta la tracciabilità totale dei pagamenti digitali

