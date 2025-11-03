Casoli la mensa scolastica costa troppo | la minoranza interroga il Comune

Un’interrogazione urgente sul servizio di mensa scolastica per la scuola primaria è stata presentata dalla capogruppo di minoranza Alessandra Bosco, insieme ai consiglieri Giovanni Vassalli, Alessio Ianieri e Sabrina Giuliani della lista “RINNOVAmenti”.Al centro della questione c’è la recente. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

BUONA FESTA DI OGNISSANTI! https://prata.casoli.org @follower - facebook.com Vai su Facebook

Mensa scolastica, gli sconti: "Tariffe tagliate del 9%" - Il Comune di Montelupo Fiorentino ha ottenuto un finanziamento di 30mila euro dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo nell’ambito del bando "Mense Biologiche ... Segnala lanazione.it

Mensa scolastica ‘salata’: "Tariffe ridotte per molti" - I rincari delle tariffe della mensa scolastica restano al centro della polemica politica tra giunta comunale e centrodestra che, su impulso del consigliere Fdi Marco casali, ha avviato un raccolta di ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Mensa scolastica: contratto prorogato. I pasti non rincarano - CODOGNO (Lodi) Il Comune di Codogno ha prorogato il contratto con la ditta Sodexo Italia S. Riporta ilgiorno.it