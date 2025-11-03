Caso Vittorio Sgarbi la figlia Evelina avvelenata contro Domenica In
L’avvocato di Evelina Sgarbi attacca Domenica In e annuncia un possibile esposto alla Vigilanza Rai dopo la puntata che affrontava il caso Sgarbi. Nella puntata del programma condotto da Mara Venier di ieri, domenica 2 novembre, infatti è stato dato ampio spazio alla vicenda, con un dibattito tra gli ospiti in studio e l’intervento, in collegamento, dell’avvocato di Vittorio Sgarbi, Ugo Ruffolo. L’avvocato di Evelina Sgarbi contro Domenica In. Il legale di Evelina Sgarbi fa riferimento alla discussione avvenuta in tv riguardante l’udienza in tribunale del 28 ottobre che aveva lo scopo di decidere se affidare a sostegno di Vittorio Sgarbi un amministratore di sostegno come richiesto da sua figlia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
