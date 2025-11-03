caso sgarbi esposto del legale di evelina contro domenica in linciaggio mediatico

L’avvocato di Evelina Sgarbi attacca Domenica In e annuncia un possibile esposto alla Vigilanza Rai dopo la puntata che affrontava il caso Sgarbi. L’avvocato di Evelina Sgarbi contro Domenica In. Il legale di Evelina Sgarbi fa riferimento alla discussione avvenuta in tv riguardante l’udienza in tribunale del 28 ottobre che aveva lo scopo di decidere se affidare a sostegno di Vittorio Sgarbi un amministratore di sostegno come richiesto da sua figlia. Luca Iacobbi in una nota in merito alla puntata di Domenica In del 2 novembre ha rivelato: “Questa non è solo disinformazione, è violenza allo stato puro nei confronti di una giovane donna che non era nella occasione in grado di difendersi perché non era presente fisicamente, né era rappresentata da alcuno”. 🔗 Leggi su Dilei.it

