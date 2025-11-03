Caso Report Pd e M5s | Ghiglia deve dimettersi Come fa Arianna Meloni a continuare a stare zitta?

“ Agostino Ghiglia non può più stare lì”. Dopo le ultime rivelazioni sull’incontro tra l’esponente del Garante della privacy e Arianna Meloni poco prima della multa a Report, le opposizioni tornano a chiederne le dimissioni. Per il Pd “è venuta meno – se mai è davvero esistita – la credibilità e l’autonomia dell’attuale governance dell’Autorità”. Mentre il M5s si chiede come faccia la sorella di Giorgia Meloni ” a continuare a stare zitta”: “Anche oggi parlerà domani?”. Il presidente emerito della Corte costituzionale ed ex esponente del Garante Ugo De Siervo, intervistato da il Fatto quotidiano, dice che il Garante si “è trasformato in un organo politico e deve dimettersi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Report, Pd e M5s: “Ghiglia deve dimettersi”. “Come fa Arianna Meloni a continuare a stare zitta?”

