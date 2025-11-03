Caso Report M5S contro Arianna Meloni | Come fa a stare zitta sull'incontro con Ghiglia?
A poche ore dalla messa in onda della puntata di Report diffidata dal membro del Garante della privacy Agostino Ghiglia, il M5S attacca la sorella della premier, che secondo le ricostruzioni del programma avrebbe incontrato Ghiglia prima del suo voto sulla sanzione a Report. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Report pubblica un messaggio della chat dell’ufficio di Ghiglia in cui costui anticiperebbe la sua visita a via della Scrofa, sede di FdI, il giorno prima della pronuncia sul caso Sangiuliano, dicendo «Vado da Arianna (Meloni, ndr )» - facebook.com Vai su Facebook
Caso Sangiuliano: M5S, Ghiglia lasci subito' - “Ci aspettiamo che Agostino Ghiglia si dimetta immediatamente da un ruolo che evidentemente non ricopre con disciplina e onore ma come mero esecutore degli ordini di un part ... Scrive lanuovasardegna.it
Caso Sangiuliano: Carotenuto (M5S), 'no censura Report, Ghiglia si dimetta' - "Rispediamo al mittente qualsiasi ipotesi di censura della puntata di stasera di Report, Agostino Ghiglia si dimetta subito. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Report sul Garante della privacy va in onda: Ghiglia, la diffida, la frase «vado da Arianna», il contenuto della puntata. Cosa sappiamo - La replica: «Grave essere stato pedinato» ... Come scrive roma.corriere.it