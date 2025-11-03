Caso Report | Ghiglia chiede lo stop ma la Rai manda in onda il servizio
Nonostante la richiesta formale di sospendere la messa in onda, la puntata di Report è andata regolarmente in onda. Agostino Ghiglia, membro del Garante per la Privacy, aveva chiesto alla Rai di bloccare il servizio in cui veniva raccontata la sua visita nella sede di Fratelli d’Italia, avvenuta il giorno prima della decisione dell’Autorità di sanzionare il programma per la diffusione dell’audio della telefonata tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini. Nella sua PEC, Ghiglia ha contestato una presunta “acquisizione illecita di dati personali” e la violazione della corrispondenza privata, chiedendo la cancellazione dei materiali dai social e la non diffusione televisiva. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
