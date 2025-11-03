Caso Paolo Mendico la famiglia chiede l’accesso agli atti del Ministero | Vogliamo chiarezza su cosa è accaduto a scuola
La famiglia di Paolo Mendico, il ragazzo di 14 anni di Santi Cosma e Damiano morto l'11 settembre, ha depositato, tramite il legale Enzo Ponti, un'istanza formale di accesso agli atti per ottenere la copia integrale del dossier redatto dagli ispettori del Ministero dell'Istruzione. La richiesta è stata inviata all' Itis "Pacinotti" e all' Ufficio scolastico regionale del Lazio con l'obiettivo di verificare ogni passaggio della catena di segnalazioni, gli interventi attivati e le eventuali omissioni nella gestione del caso. La relazione ministeriale e le contestazioni disciplinari.
