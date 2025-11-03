Caso Ghiglia Report va in onda nonostante la diffida del membro del Garante | cosa c'è nella puntata

La puntata di Report sul caso Ghiglia, legato alla sanzione da 150mila euro comminata a Report dal Garante della Privacy, è andata in onda comunque, nonostante la diffida del diretto interessato. Le opposizioni hanno chiesto le dimissioni del membro del Garante della Privacy Agostino Ghiglia, eletto con i voti di Fdi. Ecco cosa mostra la puntata di Report. 🔗 Leggi su Fanpage.it

