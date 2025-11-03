Caso Ghiglia Report svela i conflitti d’interesse | ora mi aspetto le dimissioni delle persone coinvolte

Chi avesse perso la puntata di Report di ieri sera vada a rivederla sul loro sito, oppure legga le puntuali ricostruzioni pubblicate sul Fatto. Nel corso della trasmissione abbiamo appreso delle continue interferenze e conflitti di interesse del commissario Agostino Ghiglia, e non solo nei confronti di Report. La trasmissione era nel mirino da tempo, i suoi referenti politici erano informati, a conferma che la solidarietà postuma era una mossa ipocrita, concordata un istante dopo l’esplosione della bomba sotto casa di Sigfrido Ranucci. Ad aggravare la situazione la richiesta di Ghiglia alla Rai di bloccare la puntata, persino i vertici di Telemeloni hanno preferito declinare l’invito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

