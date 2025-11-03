Caso Ghiglia Report svela i conflitti d’interesse | ora mi aspetto le dimissioni delle persone coinvolte
Chi avesse perso la puntata di Report di ieri sera vada a rivederla sul loro sito, oppure legga le puntuali ricostruzioni pubblicate sul Fatto. Nel corso della trasmissione abbiamo appreso delle continue interferenze e conflitti di interesse del commissario Agostino Ghiglia, e non solo nei confronti di Report. La trasmissione era nel mirino da tempo, i suoi referenti politici erano informati, a conferma che la solidarietà postuma era una mossa ipocrita, concordata un istante dopo l’esplosione della bomba sotto casa di Sigfrido Ranucci. Ad aggravare la situazione la richiesta di Ghiglia alla Rai di bloccare la puntata, persino i vertici di Telemeloni hanno preferito declinare l’invito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
È andata in onda comunque, nonostante la diffida e le pressioni del diretto interessato. La puntata di Report ha affrontato il caso del membro del Garante Agostino Ghiglia, che avrebbe tentato di bloccare il servizio legato alla sanzione inflitta al programma ste - facebook.com Vai su Facebook
Caso Report, M5S contro Arianna Meloni: “Come fa a stare zitta sull’incontro con Ghiglia?” - X Vai su X
Caso Ghiglia, Report va in onda nonostante la diffida del membro del Garante: cosa c’è nella puntata - La puntata di Report sul caso Ghiglia, legato alla sanzione da 150mila euro comminata a Report dal Garante della Privacy, è andata in onda comunque, nonostante ... Scrive fanpage.it
Agostino Ghiglia e la villa di Meloni: Report svela l’intervento del componente del Garante Privacy per coprire le carte della premier - Il membro del Garante Privacy in quota FdI avrebbe agito per tutelare la premier sui lavori di ristrutturazione della sua villa ... Segnala ilfattoquotidiano.it
Multa a Report, nuove rivelazioni di Ranucci sul caso Ghiglia-Sangiuliano. E il commissario alla Privacy sfida il giornalista - La nuova anticipazione di Report svela i contatti del commissario Ghiglia con l'ex ministro Sangiuliano sul ricorso al Garante ... Lo riporta lanotiziagiornale.it