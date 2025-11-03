Caso Garlasco per Venditti e pm Mazza udienza al Riesame su sequestri
(Adnkronos) – Al via l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Brescia per l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti (presente in aula) e il pm Pietro Paolo Mazza, oggi in forza alla Procura di Milano, indagati per peculato e corruzione in un filone d'indagine dell'inchiesta 'Clean'. Di recente, sia Mazza che Venditti – quest’ultimo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
