Caso Alex Bonucchi nuovo processo in Algeria | Vogliamo che emerga ogni responsabilità

Ha parlato davanti ai giudici, leggendo una ‘memoria’ e ripercorrendo con dovizia di particolari quanto accaduto quel giorno e chiedendo giustizia per suo figlio, Alex (nella foto). Si è svolta ieri in Algeria l’udienza per il caso Bonucchi, il 25enne deceduto il 4 gennaio 2021 in un hotel di Algeri dove si era recato per lavoro. Alex, tecnico per la Sacmi di Salvaterra, nel Reggiano, secondo due autopsie morì folgorato mentre faceva il bagno nella piscina della struttura alberghiera. In primo grado e in Appello il legale rappresentante dell’hotel è stato assolto. La sentenza di assoluzione – pronunciata lo scorso anno – è stata però annullata dalla Corte Suprema algerina e ieri i giudici dell’Appello dopo due ore di camera di consiglio hanno annunciato una nuova sentenza nei confronti del legale rappresentante dell’hotel il 9 novembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

