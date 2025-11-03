Case e sport di base con i soldi di San Siro Per il dopo Sala meglio le primarie

Ilgiornale.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Beatrice Uguccioni, capogruppo Pd. La vendita di San Siro è stata una telenovela ma a giorni il Comune firmerà il rogito con i club. Come destinerete i 197 milioni? «È stato un viaggio in parte lungo e tortuoso che ci ha portati comunque all'obiettivo. Ora faremo una delibera di iniziativa consiliare per individuare le priorità e trasformare la vendita in una concreta opportunità per la città. Sicuramente la riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere e riteniamo importante investire sul tema casa, non strettamente a San Siro, terzo punto la questione impianti sportivi, soprattutto di base». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

case e sport di base con i soldi di san siro per il dopo sala meglio le primarie

© Ilgiornale.it - "Case e sport di base con i soldi di San Siro. Per il dopo Sala meglio le primarie"

Leggi anche questi approfondimenti

I soldi stravolgono lo sport Ncaa - Un mondo che si fondava sul dilettantismo è diventato un mondo in cui si può cambiare squadra ogni anno e per denaro, sceg ... ilfoglio.it scrive

case sport base soldi"Cascina promuove lo sport": soldi per i figli che praticano attività - "Con i contributi di “Cascina promuove lo sport” l’amministrazione rinnova l’impegno per garantire a tutte e tutti l’accesso alla ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Case Sport Base Soldi