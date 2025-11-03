Case e sport di base con i soldi di San Siro Per il dopo Sala meglio le primarie
Beatrice Uguccioni, capogruppo Pd. La vendita di San Siro è stata una telenovela ma a giorni il Comune firmerà il rogito con i club. Come destinerete i 197 milioni? «È stato un viaggio in parte lungo e tortuoso che ci ha portati comunque all'obiettivo. Ora faremo una delibera di iniziativa consiliare per individuare le priorità e trasformare la vendita in una concreta opportunità per la città. Sicuramente la riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere e riteniamo importante investire sul tema casa, non strettamente a San Siro, terzo punto la questione impianti sportivi, soprattutto di base». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
"Provincia granda" è in edicola e nelle case degli abbonati. C'è la versione cartacea e digitale. Si può leggere sfogliandola su smartphone e tablet grazie alle comode applicazioni per iOS e Android. Come al solito cronaca, approfondimenti, rubriche, sport, ev - facebook.com Vai su Facebook
I soldi stravolgono lo sport Ncaa - Un mondo che si fondava sul dilettantismo è diventato un mondo in cui si può cambiare squadra ogni anno e per denaro, sceg ... ilfoglio.it scrive
"Cascina promuove lo sport": soldi per i figli che praticano attività - "Con i contributi di “Cascina promuove lo sport” l’amministrazione rinnova l’impegno per garantire a tutte e tutti l’accesso alla ... Si legge su msn.com