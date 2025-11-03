case e sport di base con i soldi di san siro per il dopo sala meglio le primarie

Beatrice Uguccioni, capogruppo Pd. La vendita di San Siro è stata una telenovela ma a giorni il Comune firmerà il rogito con i club. Come destinerete i 197 milioni? «È stato un viaggio in parte lungo e tortuoso che ci ha portati comunque all'obiettivo. Ora faremo una delibera di iniziativa consiliare per individuare le priorità e trasformare la vendita in una concreta opportunità per la città. Sicuramente la riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere e riteniamo importante investire sul tema casa, non strettamente a San Siro, terzo punto la questione impianti sportivi, soprattutto di base». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

