Casal Bertone la vicenda dello sportello anagrafico nel centro commerciale arriva in Campidoglio
Una richiesta di chiarimenti che arriva direttamente da una consigliera dell’Assemblea capitolina. Mariacristina Masi, di Fratelli d’Italia, ha scritto al presidente del IV municipio, Massimiliano Umberti, e al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per chiedere delucidazioni in merito all’apertura. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dall’ 8 al 14 novembre, preparati a vivere un’esperienza immersiva senza precedenti per tutta la famiglia Siamo pronti a vivere con te un viaggio unico che ti farà scoprire chi sei Stay tuned: stiamo arrivando! #CasalBertone - facebook.com Vai su Facebook