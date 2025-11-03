Casal Bertone la vicenda dello sportello anagrafico nel centro commerciale arriva in Campidoglio

Romatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una richiesta di chiarimenti che arriva direttamente da una consigliera dell’Assemblea capitolina. Mariacristina Masi, di Fratelli d’Italia, ha scritto al presidente del IV municipio, Massimiliano Umberti, e al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per chiedere delucidazioni in merito all’apertura. 🔗 Leggi su Romatoday.it

