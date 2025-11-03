Casa Foti | Quasi 890 milioni con la revisione dei fondi Ue alle regioni | possiamo triplicare le risorse
Per il Piano casa ci sono i fondi stanziati direttamente in manovra, che ammontano a 600 milioni, e ci sono quelli che possono arrivare dalla revisione dei programmi europei con le Regioni e che «può triplicare le risorse destinate a questo ambito». A spiegarlo è stato il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti, ricordando che «dalle Regioni c’è una richiesta di 887 milioni ». Il governo al lavoro con le Regioni. Foti: «Possiamo triplicare i fondi per la casa». Anche Bruxelles, infatti, ha preso atto della necessità di dare una risposta all’emerganza abitativa, mettendo la casa tra le sue nuove priorità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
