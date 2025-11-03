Carta dedicata a te | in arrivo 500 euro per oltre 1.000 famiglie

Brindisireport.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FASANO - Una boccata d'ossigeno per quasi 1.300 famiglie fasanesi. L'Inps ha reso noto l'elenco definitivo dei beneficiari della "Carta dedicata a te" per il 2025, il contributo una tantum di 500 euro destinato all'acquisto di generi alimentari di prima necessità. La misura, che interessa 1.292. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

carta dedicata arrivo 500Carta Dedicata a te, pronte le liste definitive dei beneficiari: 500 euro in arrivo - Dal 30 ottobre i Comuni possono comunicare alle famiglie aventi diritto della Carta dedicata a te l’accredito nella prepagata dei 500 euro ... Da quifinanza.it

carta dedicata arrivo 500Carta Dedicata a te 2025: chi ha diritto ai 500 euro per la spesa alimentare e come funziona - Carta Dedicata a te 2025: il contributo da 500 euro attivo dal 31 ottobre. Riporta gravidanzaonline.it

carta dedicata arrivo 500Arriva il bonus da 500 euro per fare la spesa: chi avrà la carta "Dedicata a te", cosa può fare (e cosa no) - Da oggi, 30 ottobre, sono a disposizione dei Comuni le liste definitive dei beneficiari. Come scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Carta Dedicata Arrivo 500