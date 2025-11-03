Carrarese | sabato in casa del Sudtirol mancherà il difensore argentino per squalifica Oliana o Salamon al suo posto Azzurri sempre decimi Illanes salta Bolzano
La classifica della Carrarese, nonostante le due giornate senza punti, resta buona. Gli azzurri sono ancora al 10ª posto in classifica, fuori della zona ’calda’. I ragazzi di Calabro in queste prime 11 giornate mantengono un trend superiore a quello dello scorso anno con 14 punti contro i 12 della stagione passata. Certo, c’è da riprendere subito la marcia a cominciare da sabato a Bolzano (ore 15) dove ad attendere gli apuani ci sarà un Sudtirol che in casa sinora non ha avuto mezze misure: o ha vinto (2 volte) o ha perso (3 volte). Gli altoatesini non stanno attraversando un momento brillante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Sabato alle ore 15:00 allo Stadio dei Marmi di Carrara andrà in scena uno degli incontri più attesi dell’undicesima giornata di Serie B: Carrarese contro Frosinone. - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA/ Venezia Sudtirol (risultato finale 3-0) video streaming tv: la chiude Yeboah (oggi 29 ottobre 2025) - Diretta Venezia Sudtirol streaming video tv: al Penzo si affrontano due squadre che in Serie B hanno bisogno di aumentare i giri del motore. Da ilsussidiario.net
DIRETTA/ Cesena Carrarese (risultato finale 2-1): Finotto accorcia inutilmente! (Serie B, 28 ottobre 2025) - Serie B, Diretta Cesena Carrarese, streaming video tv: la terza in classifica se la vedrà con la sesta in questo interessantissimo match (28 ottobre 2025) ... Riporta ilsussidiario.net
Cesena-Carrarese, bianconeri a caccia della prima vittoria in casa - Dopo 9 giornate di campionato ci sono solo due squadre che hanno segnato più gol del Cesena: la capolista Modena e la Carrarese con 16 reti a testa. Lo riporta corriereromagna.it