Carrarese | sabato in casa del Sudtirol mancherà il difensore argentino per squalifica Oliana o Salamon al suo posto Azzurri sempre decimi Illanes salta Bolzano

La classifica della Carrarese, nonostante le due giornate senza punti, resta buona. Gli azzurri sono ancora al 10ª posto in classifica, fuori della zona ’calda’. I ragazzi di Calabro in queste prime 11 giornate mantengono un trend superiore a quello dello scorso anno con 14 punti contro i 12 della stagione passata. Certo, c’è da riprendere subito la marcia a cominciare da sabato a Bolzano (ore 15) dove ad attendere gli apuani ci sarà un Sudtirol che in casa sinora non ha avuto mezze misure: o ha vinto (2 volte) o ha perso (3 volte). Gli altoatesini non stanno attraversando un momento brillante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

