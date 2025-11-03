Carrarese | sabato in casa del Sudtirol mancherà il difensore argentino per squalifica Oliana o Salamon al suo posto Azzurri sempre decimi Illanes salta Bolzano

Sport.quotidiano.net | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La classifica della Carrarese, nonostante le due giornate senza punti, resta buona. Gli azzurri sono ancora al 10ª posto in classifica, fuori della zona ’calda’. I ragazzi di Calabro in queste prime 11 giornate mantengono un trend superiore a quello dello scorso anno con 14 punti contro i 12 della stagione passata. Certo, c’è da riprendere subito la marcia a cominciare da sabato a Bolzano (ore 15) dove ad attendere gli apuani ci sarà un Sudtirol che in casa sinora non ha avuto mezze misure: o ha vinto (2 volte) o ha perso (3 volte). Gli altoatesini non stanno attraversando un momento brillante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

carrarese sabato in casa del sudtirol mancher224 il difensore argentino per squalifica oliana o salamon al suo posto azzurri sempre decimi illanes salta bolzano

© Sport.quotidiano.net - Carrarese: sabato in casa del Sudtirol mancherà il difensore argentino per squalifica. Oliana o Salamon al suo posto. Azzurri sempre decimi. Illanes salta Bolzano

Contenuti che potrebbero interessarti

carrarese sabato casa sudtirolDIRETTA/ Venezia Sudtirol (risultato finale 3-0) video streaming tv: la chiude Yeboah (oggi 29 ottobre 2025) - Diretta Venezia Sudtirol streaming video tv: al Penzo si affrontano due squadre che in Serie B hanno bisogno di aumentare i giri del motore. Da ilsussidiario.net

DIRETTA/ Cesena Carrarese (risultato finale 2-1): Finotto accorcia inutilmente! (Serie B, 28 ottobre 2025) - Serie B, Diretta Cesena Carrarese, streaming video tv: la terza in classifica se la vedrà con la sesta in questo interessantissimo match (28 ottobre 2025) ... Riporta ilsussidiario.net

carrarese sabato casa sudtirolCesena-Carrarese, bianconeri a caccia della prima vittoria in casa - Dopo 9 giornate di campionato ci sono solo due squadre che hanno segnato più gol del Cesena: la capolista Modena e la Carrarese con 16 reti a testa. Lo riporta corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Carrarese Sabato Casa Sudtirol