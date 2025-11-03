E’ stato Marco Imperiale da buon capitano a metterci la faccia anche in sala stampa dopo la seconda sconfitta consecutiva della Carrarese. Com’è stato dal campo vedersi fischiare contro tre rigori? "Sono cose che un po’ subisci anche mentalmente ma dobbiamo imparare a essere bravi a non rimuginarci troppo sopra. Bisognerebbe andare oltre e pensare alla gara perché avevamo ancora un tempo da giocare. Due rigori fortunatamente sono stati revocati dopo il controllo al var. Il primo, che era anche quello molto dubbio, è rimasto. Dispiace che una partita si sia sbloccata per un episodio così controverso anche perché era la terza gara in una settimana non dai ritmi alti e dalle mille emozioni". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carrarese Il capitano suona la sveglia. Imperiale: "Ora ripartiamo più forti di prima"