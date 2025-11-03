Carpi Per il 4 novembre celebrazioni al Cimitero urbano e in Castello

Martedì 4 novembre, Giorno dell’Unità nazionale e Festa delle Forze armate, nella ricorrenza della fine della Prima Guerra Mondiale, il Comune di Carpi commemora i caduti di tutte le guerre con la deposizione di corone al Cimitero urbano e nel Cortile d’onore di Palazzo dei Pio in una. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

+++ IL BORGOGIOIOSO OSPITA NOVEMBRE PER LA SALUTE +++ Continua l’impegno di valorizzazione del volontariato che opera in ambito sanitario da parte del Centro Commerciale Il Borgogioioso di Carpi che a novembre dedica ben tre giornate, sabato - facebook.com Vai su Facebook

4 novembre, le celebrazioni a Collesalvetti e nelle sue frazioni. Paoli: “Oggi ricordiamo i nostri Caduti, che hanno combattuto e dato la vita per la libertà” - Paoli: "Oggi ricordiamo i nostri Caduti, che hanno combattuto e dato la vita per la libertà" ... Segnala livornopress.it

4 Novembre: Corona ai Caduti, Caserme aperte e mostra all’Archivio di Stato - L’Archivio di Stato di Avellino prenderà parte attiva alle celebrazioni del prossimo 4 Novembre, patrocinate dal Comune di Avellino. msn.com scrive

4 novembre, Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Focus sulla Marina Militare - Oggi filo diretto con la Scuola navale militare "Francesco Morosini" di Venezia. Riporta rtl.it