Caronte & Tourist più donne assunte e più inclusione

Oltre il +15% di donne assunte, 210.000 euro destinati a bonus per la genitorialità e 677 giorni di permessi retribuiti concessi ai dipendenti per l’inserimento scolastico dei figli. Sono alcuni dei risultati raggiunti negli ultimi quattro anni dal Gruppo Caronte & Tourist in tema di pari. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Altre letture consigliate

In bilico i collegamenti con le Isole minori, Caronte &Tourist annuncia esuberi e licenziamenti - facebook.com Vai su Facebook

Sottoposti a fermo altri 6 traghetti della Caronte & Tourist - Sottoposte a fermo altre sei navi della flotta Caronte & Tourist isole minori che servono le isole Eolie e Ustica. Secondo ansa.it

caronte &amp; tourist - Martedì sera sono stati arrestati per corruzione e abuso d'ufficio il sindaco di Villa San Giovanni e i manager di una grossa compagnia di navigazione, la Caronte & Tourist ... Da ilpost.it

‘Ndrangheta: amministrazione giudiziaria per società Caronte & Tourist, vale mezzo miliardo - La società di navigazione Caronte & Tourist, che si occupa del traghettamento tra le sponde calabresi e siciliane dello Stretto di Messina, in amministrazione giudiziaria nell’ambito di un ... Da fanpage.it