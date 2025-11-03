Caro Timmermans e adesso vada a zappare
Caro Franz Timmermans, caro papà del Green deal ed ex leader della coalizione sinistra-verdi, le scrivo questa cartolina per esprimerle la mia solidarietà dopo la batosta elettorale che ha subìto nel suo Paese, l’Olanda, e che l’ha costretta a dimettersi nottetempo. Dicono che la colpa di questa memorabile sconfitta sia nel fatto che lei non risulti simpatico. 🔗 Leggi su Laverita.info
Fino a pochi mesi fa in Olanda: a) galassia liberale era ai minimi termini b) sembrava impossibile fermare l'irresistibile ascesa del populismo di Wilders. c) se qualcuno poteva riuscirci, sembrava Timmermans con le sue follie ideologiche verdi. Ieri l'Olanda ha